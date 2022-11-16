Сан-Сальвадор, , 08:14 — REGNUM Конгресс Сальвадора одобрил решение правительства страны о получении кредитов и выпуске новых долговых обязательств на общую сумму $542 млн, сообщается на сайте законодательного органа.

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В январе 2023 года страна должна выплатить $800 млн государственного долга. На его погашение будут привлечены $436,2 млн за счет займов или выпуска ценных бумаг на внутреннем и международном рынках.

Кроме того, сальвадорское правительство планирует взять ссуду в Межамериканском банке развития (IDB) в размере $106 млн долларов для развития туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября газета Prensa Latina написала о том, что власти Сальвадор ждут туристического бума в последние месяцы 2022 года, что должно привлечь в республику к 2,4 млн иностранных туристов.

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