Красноярск, , 08:12 — REGNUM Участникам специальной военной операции (СВО), а также их семьям помогает весь Красноярский край. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в оперативном штабе региона.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в редакциях районных изданий организован пункт сбора гуманитарной помощи. В красноярской группе швей состоят уже более 500 человек. Они изготавливают одежду для военнослужащих. В Сосновоборске вяжут тёплые вещи, шьют полотенца. При местном храме организован пункт сбора помощи «Покров».

Добавим, в Балахтинском и Ужурском районах Красноярского края семьи участников СВО обеспечили углём на всю зиму. С предприятия «Сибуголь» развезли 890 тонн угля 178 семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация специалистов из Красноярского края отправилась в город Свердловск Луганской Народной Республики. Специалисты направились туда для приёмки объектов после выполненного капремонта.

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