Тбилиси, , 08:26 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) проводит непоследовательную политику. Об этом 15 ноября заявил журналистам вице-спикер парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он ответил на критику со стороны ЕНД в отношении законопроекта о деолигархизации. Политик отметил, что за образец взяли закон, принятый ранее киевским режимом.

«Напомню, что представители «Национального движения» ездили в [б. УССР] и там кокетничали перед телекамерами и аплодировали именно этому закону», — сказал Талаквадзе.

Напомним, в грузинской оппозиции «олигархом» называют основателя «Мечты» Бидзину Иванишвили, несмотря на то, что он в январе 2021 года ушёл из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии деолигархизацию, то в правящей партии заявили, что примут закон на основе киевского законодательства, и Иванишвили не будет считаться олигархом, зато олигархами окажутся некоторые представители оппозиции.

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