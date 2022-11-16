Тбилиси, 16 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) проводит непоследовательную политику. Об этом 15 ноября заявил журналистам вице-спикер парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Он ответил на критику со стороны ЕНД в отношении законопроекта о деолигархизации. Политик отметил, что за образец взяли закон, принятый ранее киевским режимом.

«Напомню, что представители «Национального движения» ездили в [б. УССР] и там кокетничали перед телекамерами и аплодировали именно этому закону», — сказал Талаквадзе.

Напомним, в грузинской оппозиции «олигархом» называют основателя «Мечты» Бидзину Иванишвили, несмотря на то, что он в январе 2021 года ушёл из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии деолигархизацию, то в правящей партии заявили, что примут закон на основе киевского законодательства, и Иванишвили не будет считаться олигархом, зато олигархами окажутся некоторые представители оппозиции.