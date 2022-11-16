Варшава, , 08:12 — REGNUM Самолёт Североатлантического альянса отследил полёт ракеты, упавшей на территории Польши. Об этом 16 ноября сообщает телеканал CNN.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации СМИ, самолёт НАТО отследил ракету, прилетевшую на территорию Польши. Уточняется, что данные переданы Варшаве и руководству военного блока. Информации о том, кто именно запустил боеприпас, не приводится.

Напомним, в Министерстве обороны России назвали провокацией публикации СМИ о том, что на территории Польши упали российские ракеты. В оборонном ведомстве пояснили, что представленные на кадрах обломки не имеют отношения к используемым ВС России средствам поражения.