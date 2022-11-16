Варшава, 16 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Самолёт Североатлантического альянса отследил полёт ракеты, упавшей на территории Польши. Об этом 16 ноября сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По информации СМИ, самолёт НАТО отследил ракету, прилетевшую на территорию Польши. Уточняется, что данные переданы Варшаве и руководству военного блока. Информации о том, кто именно запустил боеприпас, не приводится.

Напомним, в Министерстве обороны России назвали провокацией публикации СМИ о том, что на территории Польши упали российские ракеты. В оборонном ведомстве пояснили, что представленные на кадрах обломки не имеют отношения к используемым ВС России средствам поражения.