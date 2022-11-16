Тегеран, 16 ноября 2022, 08:53 — REGNUM 15 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил недовольство нелогичной позицией Азербайджана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Mfa.gov.ir

Амир Абдоллахиан в своем телефонном разговоре с Байрамовым рассмотрел текущее состояние двусторонних отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Иранский дипломат отметил: «Уважение национальной безопасности и территориальной целостности и воздержание от вмешательства во внутренние дела других стран являются одними из основополагающих правил дипломатии Ирана».

Министр иностранных дел заявил, что дипломатические и официальные каналы являются лучшим способом разрешения споров и недоразумений, подчеркнув, что обсуждение таких вопросов в средствах массовой информации не только не приводит к росту проблемы, но и открывает путь для создания врагами невыгодных условий.

Амир Абдоллахиан также сообщил, что отношения с соседними странами, включая Азербайджанскую Республику, являются приоритетом Исламской Республики Иран, при этом отношения двух стран нуждаются в укреплении.

Он также пригласил своего азербайджанского коллегу принять участие во встрече 3+3, инициированной Исламской Республикой Иран в качестве основы для решения региональных споров дипломатическим путем.