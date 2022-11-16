Тегеран, 16 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 15 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил недовольство нелогичной позицией Азербайджана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан в своем телефонном разговоре с Байрамовым рассмотрел текущее состояние двусторонних отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Иранский дипломат отметил: «Уважение национальной безопасности и территориальной целостности и воздержание от вмешательства во внутренние дела других стран являются одними из основополагающих правил дипломатии Ирана».

Министр иностранных дел заявил, что дипломатические и официальные каналы являются лучшим способом разрешения споров и недоразумений, подчеркнув, что обсуждение таких вопросов в средствах массовой информации не только не приводит к росту проблемы, но и открывает путь для создания врагами невыгодных условий.

Амир Абдоллахиан также сообщил, что отношения с соседними странами, включая Азербайджанскую Республику, являются приоритетом Исламской Республики Иран, при этом отношения двух стран нуждаются в укреплении.

Он также пригласил своего азербайджанского коллегу принять участие во встрече 3+3, инициированной Исламской Республикой Иран в качестве основы для решения региональных споров дипломатическим путем.