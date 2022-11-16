Тегеран, 16 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. 15 ноября глава Комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Венесуэлы заявил, что две независимые страны имеют близкие позиции по региональным и международным событиям. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад-Реза Аштиани заявил, что на совместной комиссии был подписан пакт об экономическом сотрудничестве между Ираном и Венесуэлой в области добычи полезных ископаемых, энергетики, нефтехимии, торговли, сельского хозяйства, науки, технологий и ряда других областей.

Также на заседании комиссии присутствовали вице-президент Венесуэлы и министры энергетики, транспорта и сельского хозяйства, а также их иранские коллеги и главы комитетов экономического сотрудничества двух стран.

Бригадный генерал Аштиани отметил: «Мы очень рады, что успешно провели 9-ю совместную конференцию экономического сотрудничества Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла».

Он подчеркнул: «Я твердо верю, что успешное спонсирование этой комиссии является одновременно началом и поворотным моментом в макромасштабных и стратегических отношениях между Ираном и Венесуэлой под руководством глав двух стран».