Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Крупные экономики мира столкнулись с риском скатывания в рецессию на фоне ситуации вокруг конфликта на территории б. УССР и роста цен на энергоносители и продовольствие. Об этом 16 ноября сообщает агентство Reuters.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала рассказала агентству на полях саммита G20 о существующем риске скатывания в рецессию «ключевых стран» мира.

«Возможно, это произойдет не везде, но несколько ключевых стран сталкиваются с риском скатывания в рецессию», — пояснила глава ВТО.

Напомним, в октябре ВТО прогнозировала рост мировой торговли всего на 1%, что значительно ниже предыдущего прогноза организации — 3,4%.