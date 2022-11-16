Тегеран, , 10:12 — REGNUM 15 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская нация никогда не позволит иностранным захватчикам и их наемным террористам играть с интересами иранской нации или нарушать её безопасность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Амир Абдоллахиан в послании, адресованном вице-премьер-министру Сербии и министру иностранных дел Ивице Дачичу, высоко оценил его соболезнования в связи с печальным терактом в святыне Шах Чераг, совершенным агентом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ширазе.

Иранский высокопоставленный дипломат написал: «Иран, как страна, которая является жертвой терроризма и экстремизма, всегда был пионером кампании против этого злокачественного явления в регионе и на международной арене».

Министр иностранных дел Ирана отметил, что, к сожалению, некоторые страны-угнетатели, которые утверждают, что являются пионерами кампании по борьбе с терроризмом, теперь пытаются навязать свою обманчивую политику, поощряя терроризм и агрессивные действия в Иране.

«Такие шаги не могут сломить волю Исламской Республики Иран в прокладывании пути к силе и прогрессу. Иранская нация также не допустит, чтобы иностранные злоумышленники и их наемные террористы играли национальными интересами и безопасностью Исламской Республики», — сообщил далее Амир Абдоллахиан.

Министр иностранных дел Ирана в своем послании также выразил надежду, что Исламская Республика Иран в сотрудничестве с независимыми дружественными странами, включая Республику Сербию, предпримет ценные шаги на пути реальной кампании против вредоносного явления терроризма, а также лживой политики глобальных держав-угнетателей.