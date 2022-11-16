Петропавловск-Камчатский, , 08:07 — REGNUM Президент Камчатского регионального общественного фонда «Сохраним лососей вместе» Сергей Вахрин обратился к Законодательному собранию Камчатки с просьбой инициировать на федеральном уровне празднование 170-летия со Дня Победы над англо-французами во время обороны Петропавловского порта в 1854 году. Об этом автор обращения написал в своём телеграм-канале.

Алексей Петрович Боголюбов. Оборона Петропавловска. 1896 фрагмент

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Памятная дата состоится 5–7 сентября 2024 года. Победа над англо-французами на Камчатке стала одним из важнейших эпизодов Крымской войны 1853–1856 годов на тихоокеанском театре военных действий, когда против России выступали объединенные силы западной Европы, считает Вахрин.

«Эта юбилейная дата знаменательна не только тем, что Россия одержала сокрушительную победу над объединенными силами Великобритании и Франции в Тихом океане, но еще и тем, что эту Победу ковали представители практически всех регионов Российской империи», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя более чем полтора века стали известны многие из имен героев обороны Петропавловск-Камчатского порта в 1854 году во время Крымской войны. В преддверии 170-летия этого события член Союза писателей России Сергей Вахрин призвал всех неравнодушных откликнуться и принять участие в восстановлении памяти героев сражения против англо-французов.