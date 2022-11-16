Уфа, 16 ноября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Действие пониженной ставки налога на прибыль некоторых организаций намерены продлить в Башкирии еще на один год. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что 17 ноября депутаты республиканского парламента намерены рассмотреть соответствующий законопроект.

«Льготную ставку в размере 12,5 процента при исчислении налога за 2023 год смогут применять организации, которые заключили с правительством Башкирии инвестиционное соглашение об условиях реализации приоритетного инвестиционного проекта», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

По его словам, реализация данного закона обойдется бюджету Башкирии в 150 млн рублей, при этом экономический эффект от налоговой льготы превысит эту сумму за счет стабильной работы предприятий и реализации инвестиционных планов.

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