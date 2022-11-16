Тегеран, , 10:26 — REGNUM 15 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что сопротивление и сотрудничество независимых государств — единственный способ противостоять чрезмерным требованиям Запада. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

Раиси встретился и провел переговоры со специальным посланником президента и министром транспорта Венесуэлы Рамоном Бласкесом в Тегеране.

Говоря о существующем прогрессе в отношениях Тегерана и Каракаса в различных областях, особенно об успешном проведении заседания Совместной экономической комиссии двух государств, президент заявил, что разнообразный и обширный экономический, научный и энергетический потенциал Ирана делает двустороннее и многостороннее сотрудничество с Исламской Республикой Иран полезным для других стран.

Поблагодарив венесуэльскую нацию за сопротивление «чрезмерным требованиям глобального высокомерия», Раиси подчеркнув: «Американцы думали, что, угрожая странам и бойкотируя их, они могут остановить нации, но сопротивление независимых государств заставило высокомерие отступить и еще раз доказало, что сопротивление и сотрудничество — это единственные способы противостоять Западу».

Бласкес, со своей стороны, представил отчет о проведении Совместной экономической комиссии Ирана и Венесуэлы после 8-летнего перерыва, заявив, что в ходе переговоров стороны достигли хороших договоренностей о расширении сотрудничества в области транспорта, сельского хозяйства, энергетики и технологий.

Охарактеризовав результаты переговоров как важные для активизации торговых связей Тегерана и Каракаса, он приветствовал укрепление научно-образовательного сотрудничества двух стран.