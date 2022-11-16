Тегеран, 16 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Иранские ученые–медики представили новую технологию, основанную на генной терапии, для лечения больных раком крови. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 ноября.

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Представитель Управления по науке и технологиям при президенте Ирана заявил, что иранские исследователи потратили около семи лет на разработку нового метода генной терапии для лечения рака крови.

Амир Али Хамидие отметил, что вероятность успеха лечения составляет почти 70 процентов. «Иранская стартап-компания разработала метод лечения, который до сих пор оставался монополией двух транснациональных корпораций», — подчеркнул он.

Иранский представитель также сообщил, что этот метод был впервые протестирован на пациенте с раком крови в Иране после того, как он был одобрен Тегеранским университетом медицинских наук.