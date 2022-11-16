Бухарест, 16 ноября 2022, 08:03 — REGNUM Британский режиссер Чарли Оттли, подвергшийся летом нынешнего года нападению подростков в румынского городе Тимишоаре, вернулся в страну для того, чтобы раздать подарки ограбившим его несовершеннолетним гражданам. Об этом 16 ноября сообщает «Румынское телевидение».

Подарки
Подарки
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Как утверждает сам Оттли, он подарил двум детям, ранее признанным виновными в похищении его техники и денег, видеокамеру, фотоаппарат и современную компьютерную технику.

«Я хочу, чтобы вы научились делать фотографии и снимать кино, — сказал режиссер. — Если вы продадите эту технику, много денег вы не выручите. А вот если у вас появится хобби, вы навсегда забудете о нарушении правопорядка».

Напомним, в июне 2022-го года документалист Оттли, снимавший фильм о жизни Румынии, был ограблен в парке Тимишоары. Подростки украли у него беспилотный летательный аппарат и видеотехнику. Впоследствии похитители были задержаны полицией.