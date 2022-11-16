Тегеран, , 09:42 — REGNUM 15 ноября иранский чиновник заявил, что Российская Федерация и Исламская Республика Иран полны решимости сотрудничать, чтобы проложить путь к прекращению существующего кризиса в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Хасан Каземи Гоми, специальный посланник Ирана по делам Афганистана, написал в своем твиттере, что на встрече с послом России в Тегеране обе стороны обменялись мнениями о сотрудничестве и общих проблемах, включая терроризм и его сторонников в Афганистане.

Далее специальный посланник отметил, что дестабилизирующее движение пытается использовать различные инструменты в попытке проложить путь к дальнейшему развитию кризиса в Афганистане.

Во время своей недавней поездки в Пакистан Каземи Гоми написал в твиттере, что безопасность и стабильность Афганистана отражаются на безопасности в странах региона, при этом Соединенные Штаты и некоторые союзные им правительства являются основными источниками нестабильности в Западной Азии.