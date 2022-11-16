Тегеран, , 09:39 — REGNUM 15 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани назвал санкции Европейского союза и Великобритании в отношении некоторых иранских физических и юридических лиц необоснованными, незаконными и интервенционистскими. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Канани заявил, что, похоже, привычка европейских сторон вводить санкции привела к ограничению их рациональности. «С таким неправильным отношением именно Европа сужает круг своего взаимодействия», — отметил представитель МИД Ирана.

«Исламская Республика полагается на свою национальную мощь и уникальный опыт в противостоянии таким вызовам, и она будет реагировать, исходя из своих национальных интересов», — подчеркнул он, сообщив, что Иран оставит за собой право должным образом реагировать на такие тщетные и неконструктивные меры.

Ранее на встрече в Брюсселе министры иностранных дел 27 государств-членов Европейского союза ратифицировали новый пакет санкций, направленных против 29 физических и трех юридических лиц в Иране.

Новые санкции замораживают активы этих физических и юридических лиц, а также запрещают европейским компаниям и гражданам осуществлять любые финансовые обмены с попавшими под санкции иранцами.