Екатеринбург, 16 ноября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Возгорание в здании министерства социальной политики парализовало работу сайтов регионального правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Rock1997 Интернет

«Перебои в работе сайтов действительно связаны с ночным возгоранием. Вынуждены были временно отключить серверы. Оборудование коммуникации не пострадали, специалисты ведут перезапуск серверов», — отметили в департаменте.

По данным ведомства, работу сайтов восстановят в ближайшее время. Пока сайты губернатора Свердловской области, регионального минфина, минздрава, минприроды и ряда профильных министерств продолжают оставаться недоступными.

Отметим, пожар, который стал причиной отключения серверов, произошёл в здании министерства социальной политики ночью 16 ноября. К ликвидации возгорания привлекли 46 человек и 14 единиц техники. При пожаре никто не пострадал.