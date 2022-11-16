Тегеран, 16 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. 15 ноября секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади пролил свет на разрушительную роль некоторых государств и антиисламских республиканских СМИ в недавних беспорядках в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Гарибабади сделал разъяснение для представителей около 100 стран из Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движения неприсоединения (ДН) и Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Выступая перед иранскими журналистами в Нью-Йорке, Гарибабади отметил, что его встречи с группами и отдельными лицами были сосредоточены на представлении истинного образа событий, которые произошли недавно в Иране; события, как подчеркнул чиновник, были названы западными государствами и Соединенными Штатами как мирные собрания.

Далее Гарибабади подчеркнул, что его встречи во время трехдневного пребывания в Нью-Йорке бросили вызов позиции США и западных стран в связи с террористическим нападением 26 октября на святыню в южном иранском городе Шираз, в результате которого 13 человек были убиты и еще 30 получили ранения.

«Также на встрече с членами ОИС была рассмотрена деструктивная роль социальных сетей», — отметил чиновник.