Донецк, 16 ноября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев поздно вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, а также Волноваху. Об этом 16 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

Отмечается, что обстрел Волновахи со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 21:45 (совпадает с мск) 15 ноября и в ходе него по городу было выпущено шесть ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Также указывается, что 00:18 16 ноября боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а в 01:10 — пять снарядов калибра 152 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что активисты Ямала и Тюменской области выступили с инициативой собрать фуру новогодних подарков для защитников нашей Родины, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.