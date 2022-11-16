Рамалла , 16 ноября 2022, 07:59 — REGNUM Палестинец убил троих израильтян при нападении на Западном берегу реки Иордан 15 ноября, сообщило агентство Reuters.

Западный берег реки Иордан
Западный берег реки Иордан
Dennis Jarvis

Атака была совершена рядом с еврейским поселением Ариэль. Преступник был вооружен ножом. После нападения его застрелил военнослужащий армии Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в центральной части Западного берега реки Иордан израильские военные обстреляли автомобиль в городе Бейтуния западнее Рамаллы, в результате чего погибла местная жительница.

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