Рамалла , , 07:59 — REGNUM Палестинец убил троих израильтян при нападении на Западном берегу реки Иордан 15 ноября, сообщило агентство Reuters.

Западный берег реки Иордан Dennis Jarvis

Атака была совершена рядом с еврейским поселением Ариэль. Преступник был вооружен ножом. После нападения его застрелил военнослужащий армии Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в центральной части Западного берега реки Иордан израильские военные обстреляли автомобиль в городе Бейтуния западнее Рамаллы, в результате чего погибла местная жительница.

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