Рамалла , 16 ноября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Палестинец убил троих израильтян при нападении на Западном берегу реки Иордан 15 ноября, сообщило агентство Reuters.

Dennis Jarvis Западный берег реки Иордан

Атака была совершена рядом с еврейским поселением Ариэль. Преступник был вооружен ножом. После нападения его застрелил военнослужащий армии Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в центральной части Западного берега реки Иордан израильские военные обстреляли автомобиль в городе Бейтуния западнее Рамаллы, в результате чего погибла местная жительница.