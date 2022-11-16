Бангкок, , 08:35 — REGNUM Власти Таиланда намерены принять до 12 млн иностранных туристов к концу 2022 года, заявил глава таиландского минфина Акхом Темпиттайапайсит в ходе церемонии открытия штаб-квартиры сингапурского банка UOB.

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«Количество иностранных туристов, прибывающих в страну, увеличилось, и сейчас мы принимаем почти 10 млн человек, что превышает нашу цель, составлявшую 8 млн путешественников», — заявил он.

Министр отметил, что экономика королевства продолжает восстанавливаться вопреки пессимистичным прогнозам. Сейчас власти Таиланда рассчитывают, что до конца 2022 года страну могут посетить около 12 млн туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вырос спрос на отдых в странах Юго-Восточной Азии. В частности, с начала октября рост спроса на путевки по этим направлениям вырос в 4,5 раза. Отмечалось, что этому поспособствовало увеличение количества прямых авиарейсов из городов России на азиатские курорты.