Чунцин, Китай, , 10:13 — REGNUM Объем внешней торговли города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая вырос на 7,2% в годовом исчислении примерно до 689,5 млрд юаней (около $97,9 млрд) за первые 10 месяцев этого года, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

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Экспорт Чунцина вырос на 9,3% в годовом исчислении до 449,6 млрд юаней, в то время как импорт достиг 239,9 млрд юаней, увеличившись за этот период на 3,4%. С января по октябрь внешняя торговля Чунцина с Европейским союзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Соединенными Штатами выросла на 4,9%, 2% и 2,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, торговля муниципалитета с другими членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства выросла на 12,5% в годовом исчислении, в то время как его торговля со странами «Пояса и пути», увеличилась в годовом исчислении на 5,2%.

Электронные товары и продукция информационных технологий были основными импортными и экспортными товарами в течение этого периода.