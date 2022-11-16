Иркутск, 16 ноября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Иркутская область получит более двух миллиардов рублей на создание инфраструктуры в целях развития туристских кластеров, сообщает 16 ноября телеграм-канал правительства Приангарья.

Правительство Иркутской области Приангарье

Субсидия будет предоставлена в 2023–2024 годах в рамках государственной программы РФ «Развитие туризма». Также на эти цели планируется предусмотреть средства областного бюджета.

Финансирование направят на строительство централизованных сетей, которые обеспечат водоотведение по Байкальскому тракту, в том числе на территориях популярных туристических мест.

«Это важно не только для развития туризма. В первую очередь, это необходимо людям, которые живут по Байкальскому тракту. И, конечно же, это еще и тема экологии. Централизованное водоотведение решит сразу целый ряд вопросов», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Кроме того, на средства субсидии планируется строительство двух автомобильных дорог четвертой категории. Это подъезды к загородному и санаторно-оздоровительному комплексам. Инвестиционные проекты туробъектов поддержаны «Корпорацией Туризм. РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, с января по август 2022 года туристический поток в Приангарье, благодаря системе кешбэка, увеличился на 15%. За этот период в Иркутской области побывали 1,1 млн туристов.

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