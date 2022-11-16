Улан-Удэ, , 07:53 — REGNUM Бурятия отпразднует наступление 2023 года без «широких гуляний». По словам главы республики Алексея Цыденова, новогодние ёлки проведут только для детей.

Новогодняя иллюминация в Улан-Удэ Администрация Улан-Удэ

«У нас не будет больших гуляний — только ёлка, Новый год для детей. Не будет гуляний для взрослых, для детей Новый год останется», — рассказал он ТАСС в кулуарах «Транспортной недели».

В первую очередь новогодние ёлки будут проводить для детей участников специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города Закаменска на юге Бурятии заявили об отмене праздничного фейерверка. За формирование новогоднего настроения горожан будут отвечать ёлка на центральной площади, горки, ледяные скульптуры, а также праздничное оформление зданий.

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