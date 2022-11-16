Бали, Индонезия, 16 ноября 2022, 07:46 — REGNUM Министры иностранных дел Южной Кореи и Франции Пак Чин и Катрин Колонна в ходе встречи на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали обсудили ситуацию на Корейском полуострове, экономическое сотрудничество и другие вопросы двусторонних отношений. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба МИД Южной Кореи.

Глава МИД Франции Катрин Колонна
Глава МИД Франции Катрин Колонна
Wadvert1
«Стороны отметили, что КНДР посредством беспрецедентных по частоте провокаций нарушает сразу несколько резолюций Совбеза ООН, провоцирует рост напряжённости на Корейском полуострове и в регионе. Министры согласились продолжить сотрудничество ради полной денуклеаризации Северной Кореи».
пресс-служба МИД Южной Кореи

Отмечается, что Южная Корея и Франция намерены вместе добиваться решительного ответа международного сообщества на возможные «очередные серьёзные провокации» КНДР, включая ядерные и ракетные испытания.

Читайте также: Лидеры США и Южной Кореи обсудили «беспрецедентные провокации» КНДР

Сеул и Париж также планируют наращивать сотрудничество в сфере экономической безопасности в ситуации разрушения мировых цепочек поставок.

Читайте также: На совместное фото после обеда лидеров G20 остались пять человек