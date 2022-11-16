Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Южной Кореи и Франции Пак Чин и Катрин Колонна в ходе встречи на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали обсудили ситуацию на Корейском полуострове, экономическое сотрудничество и другие вопросы двусторонних отношений. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба МИД Южной Кореи.

Wadvert1 Глава МИД Франции Катрин Колонна

пресс-служба МИД Южной Кореи «Стороны отметили, что КНДР посредством беспрецедентных по частоте провокаций нарушает сразу несколько резолюций Совбеза ООН, провоцирует рост напряжённости на Корейском полуострове и в регионе. Министры согласились продолжить сотрудничество ради полной денуклеаризации Северной Кореи».

Отмечается, что Южная Корея и Франция намерены вместе добиваться решительного ответа международного сообщества на возможные «очередные серьёзные провокации» КНДР, включая ядерные и ракетные испытания.

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Сеул и Париж также планируют наращивать сотрудничество в сфере экономической безопасности в ситуации разрушения мировых цепочек поставок.

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