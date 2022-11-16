Киев, , 07:44 — REGNUM Телефонный разговор в связи с инцидентом на востоке Польши состоялся между Владимиром Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой. Об этом 16 ноября сообщил сам Зеленский в своём Twitter.

Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Зеленский он и президент Польши обсудили инцидент в польской деревне Пшеводув, где погибли два человека, предположительно, в результате ракетного удара. По словам Зеленского, он с польским коллегой обменивались информацией по данному происшествию и проясняли факты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самолёт-разведчик НАТО, якобы смог отследить траекторию полёта ракеты, взорвавшейся на территории Польши.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО смогло отследить траекторию упавшей в Польше ракеты — CNN