Киев, 16 ноября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Телефонный разговор в связи с инцидентом на востоке Польши состоялся между Владимиром Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой. Об этом 16 ноября сообщил сам Зеленский в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Как уточнил Зеленский, он и президент Польши обсудили инцидент в польской деревне Пшеводув, где погибли два человека, предположительно, в результате ракетного удара. По словам Зеленского, они с польским коллегой обменивались информацией по данному происшествию и проясняли факты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самолёт-разведчик НАТО якобы смог отследить траекторию полёта ракеты, взорвавшейся на территории Польши.