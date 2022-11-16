Беляевский район, Оренбургская область, , 08:24 — REGNUM На территории Оренбургской области в Буртинской степи вновь появились культовые древние сооружения кочевников — кулпытасы. Все памятники отреставрированы после того, как их разбили вандалы, сообщили ИА REGNUM в администрации Беляевского района.

Кулпытасы админситарция Беляевского района

Весной 2022 года историко-культурной наследие подверглось атаке вандалов. Неизвестные разрушили культовые сооружения тюркских кочевников. Относительно кулпытасов в Буртинской степи существуете сколько легенд. Согласно одной из них, эти кулпытасы обозначают захоронения потомков Чингизхана, а другая гласит, что это могила лекаря Тамерлана.

«Восстановить памятник удалось благодаря добровольцам из Оренбурга Волосневу Радиону, Волосневу Сергею, Богданову Андрею, которые в октябре при содействии благотворительного фонда провели реставрацию разбитых надгробий», — отметили в администрации.

Сейчас древние памятники установлены на место. До весны кулпытасы простоят обернутыми в полиэтилен.