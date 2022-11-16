Улан-Удэ, 16 ноября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Старобешевском районе ДНР в 2023 году с помощью Бурятии будет отремонтировано 62 объекта. Об этом рассказал член Совета Федерации от республики Вячеслав Наговицын со ссылкой на данные АНО «Содействие», сообщает ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Алексея Цыденова Бурятия передала Старобешевскому району ДНР два грузовика и пассажирскую «Газель»

Перечень объектов был утверждён на заседании правительства Бурятии. В их число вошли 28 участков дорог, школы, детские сады, больницы, объекты водоснабжения и многоквартирные дома.

«На ремонтно-восстановительные работы будет выделено более 900 млн рублей. Из средств федерального бюджета — 680 млн рублей, 240 млн — из республиканского», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Бурятии передали необходимое оборудование для дошкольных учреждений в городе Комсомольское ДНР. Всего, по словам полпреда республики при президенте России Игоря Зураева, республика вложила более 380 млн рублей в восстановление курируемого района.

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