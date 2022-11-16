Бразилиа, , 07:37 — REGNUM Федеральная прокуратура бразильского города Рио-де-Жанейро потребовала отстранить от должности на 90 дней начальника федеральной дорожной полиции Бразилии (PRF) Сильвинея Васкеса по обвинению в совершении злонамеренных действий против государства, сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебное заявление.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В документе утверждается, что чиновник якобы использовал свое служебное положение, чтобы поддержать действующего главу государства Жаира Болсонару, который проиграл на выборах своему сопернику — новому президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября представитель Верховного федерального суда Бразилии (STF) Алешандре де Мораеш приказал немедленно освободить дороги, которые были блокированы водителями грузовиков, поддерживающими Жаира Болсонару.

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