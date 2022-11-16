Якутск, 16 ноября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Два воздушных судна марки Superjet, принадлежащие авиакомпании «Якутия», непригодны для совершения полётов. Они неисправны, разукомплектованы, и в таком состоянии находятся уже около года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

(сс) Frank Schwichtenberg «Сухой Суперджет 100»

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Собеседники издания подчеркнули, что на самолётах нет маршевых силовых установок и других ключевых деталей. Восстановить их не представляется возможным из-за санкций — часть запчастей иностранного производства.

Ещё одна проблема — авиакомпания перестала должным образом оплачивать лизинг этих воздушных судов. Задолженность «Якутии» перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) достигла 1,6 млрд руб. Платежи компания вносит лишь частично, несмотря на то, что получает субсидии из бюджета Якутии. По этой причине воздушные суда планируется изъять.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Якутии» выделили из бюджета республики 600 млн рублей на оплату лизинга воздушных судов. С 2013 года авиакомпания получила более 9 млрд рублей господдержки.