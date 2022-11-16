Челябинск, , 07:31 — REGNUM Объём поставок в Белоруссию из Челябинской области продукции агропромышленного комплекса увеличился в 2022 году на 51%. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Южного Урала.

Мука Богдан Борман © ИА REGNUM

Вопросы взаимной торговли стороны обсуждали на заседании рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Челябинской области, которое состоялось 15 ноября в Минске. Было отмечено, что растут объёмы поставок муки и мяса птицы. Также увеличиваются объёмы продаж макаронных изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Белоруссия и Челябинская область наторговали примерно на $500 млн. Такую оценку дал 15 ноября президент республики Александр Лукашенко.

«Думаю, в этом году должно быть больше», — добавил Лукашенко.

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