Иркутск, 16 ноября 2022, 07:31 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 16 ноября известил о задержании бывшего министра здравоохранения региона Иркутской области и расследовании уголовного дела, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении должностных лиц министерства, директора коммерческой организации и иных лиц. Всего по уголовным делам проходит семеро фигурантов.

Следователями СК задержан бывший министр здравоохранения Иркутской области
Следователями СК задержан бывший министр здравоохранения Иркутской области
Цитата из видео

Предварительным следствием установлено, что директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче взятки своему близкому другу — бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову. Чиновник, по данным правоохранителей, получил взятку в виде наличных денежных средств в размере семи миллионов рублей от руководителей коммерческой структуры.

Мзда предназначалась за способствование в заключении государственного контракта между министерством здравоохранения Иркутской области и их коммерческой организацией на поставку эндоскопических систем стоимостью более 150 млн рублей.

В рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Сандакову в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года власти Приангарья без объяснения причин не стали продлевать контракт с министром здравоохранения Яковом Сандаковым. Напомним, он является автором более 80 научных статей, обладателем четырех патентов на изобретения. С апреля 2020 года работал главврачом городской поликлиники 109 Москвы.

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