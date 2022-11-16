Иркутск, 16 ноября, 2022, 07:31 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 16 ноября известил о задержании бывшего министра здравоохранения региона Иркутской области и расследовании уголовного дела, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении должностных лиц министерства, директора коммерческой организации и иных лиц. Всего по уголовным делам проходит семеро фигурантов.

Цитата из видео Следователями СК задержан бывший министр здравоохранения Иркутской области

Предварительным следствием установлено, что директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче взятки своему близкому другу — бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову. Чиновник, по данным правоохранителей, получил взятку в виде наличных денежных средств в размере семи миллионов рублей от руководителей коммерческой структуры.

Мзда предназначалась за способствование в заключении государственного контракта между министерством здравоохранения Иркутской области и их коммерческой организацией на поставку эндоскопических систем стоимостью более 150 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года власти Приангарья без объяснения причин не стали продлевать контракт с министром здравоохранения Яковом Сандаковым. Напомним, он является автором более 80 научных статей, обладателем четырех патентов на изобретения. С апреля 2020 года работал главврачом городской поликлиники 109 Москвы.

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