Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес возобновил участие в мероприятиях саммита G20 на индонезийском острове Бали после обострения гастрита. Об этом рассказал лечащий врач главы государства, сообщает пресс-служба аргентинского лидера.

Twitter.com/alferdez Президент Аргентины Альберто Фернандес

«Состояние президента Аргентины Альберто Фернандеса улучшается, и он возобновил запланированный график работы под надлежащим наблюдением врачей», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам в ходе саммита G20 из-за проблем с давлением и головокружения. Врачи провели медицинский осмотр аргентинского лидера. Позднее отмечалось, что Фернандес из-за недомогания пропустил неформальный обед с лидерами стран G20.