Москва, 16 ноября 2022, 07:25 — REGNUM Американскую компанию Google в арбитраже Москвы обязали разблокировать аккаунты ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации «Звезда» на видеосервисе YouTube. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.
В карточке дела появилось сообщении судьи Мищенко — «иск удовлетворить полностью». Перед этим судом стороне было отказано в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения.
Напомним, дело слушалось с мая 2022 года. Телерадиокомпания требовала признать отказ от договора оказания услуг не действительным и обязать обеспечить доступ к каналам, а также взыскать судебную неустойку. Ещё в мае 2022 года по ходатайству истца на активы ответчика был наложен арест, как обеспечительная мера, на сумму 0,5 млрд рублей.
Напомним, ранее арбитраж также обязал Google и её дочерние активы разблокировать аккаунты ещё ряда российских СМИ, в том числе 27 YouTube-ресурсов телеканала RT. Первопроходцем в борьбе с цензурой на видеосервисе стал телеканал «Царьград», который выиграл соответствующий иск и взыскал неустойку в крупном размере. Претензии других СМИ России к корпорации продолжают рассматривать в арбитражах.
На сегодня российская «дочка» корпорации — ООО «Гугл» пытается самообанкротиться. Её долги, в том числе по искам о разблокировании, исчисляются миллиардами рублей. В середине сентября 2022 года ООО было взято под наблюдение (первый этап процедуры несостоятельности) сроком до 13 марта 2023 года. В ходе слушаний компания заявила о наличие у неё не исполненных обязательств перед кредиторами в размере 18 715 036 554,01 рубля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сама корпорация Google в ноябре 2022 года стала ответчиком по иску на почти $400 млн за отслеживание геолокаций пользователей.