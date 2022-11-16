Дзун-Хемчикский район, Тува, , 07:23 — REGNUM В Туве 55-летнему жителю Дзун-Хемчикского района предъявлено обвинение в изнасиловании ребёнка, которому не исполнилось 14 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Девочка (сс) Jordan McDonald

Преступление было совершено осенью 2019 года. По данным следствия, находясь в своём доме, мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении девочки, находящейся под опекой его знакомой.

Обвиняемый к настоящему времени задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Следователем продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств совершенного в отношении малолетней преступления и закрепление доказательственной базы», — добавили в управлении.

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