Красноярск, 16 ноября, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Красноярцы, отравившиеся кукурузой, идут на поправку. Об этом в своём телеграм-канале 16 ноября сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Dgeise Роспотребнадзор

По его словам, 15 и 16 ноября двое из троих пострадавших выписаны из стационара. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«До сегодняшнего дня новых случаев отравления кукурузой не зарегистрировано», — отметил главный санитарный врач по региону.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года у троих жителей Красноярска было диагностировано отравление с предварительным диагнозом «ботулизм».

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По словам Горяева, пострадавшие ели отварную кукурузу в вакуумной упаковке производства фирмы из Узбекистана. После этого всю отгруженную в магазины продукцию арестовали и изъяли. В отношении импортёра начали внеплановую проверку.

Проверку также начало следствие. По данным ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, пострадавшие — 19-летняя девушка и двое детей. Кукуруза была приобретена в разных торговых точках Красноярска.