Оттава, , 07:17 — REGNUM Канадские власти отслеживают ситуацию вокруг падения ракет в Польше, заявил журналистам представитель министерства иностранных дел Канады Адриен Бланшар.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, в рамках этого вопроса Оттава «поддерживает контакты» с Варшавой, а также с другими своими партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Британия объявила о начале «срочного» расследования сообщений по поводу падения ракет в Польше. Инцидент произошел вечером 15 ноября в Люблинском воеводстве. В результате происшествия погибли два человека.

Президент США Джо Байден заявил, что предварительные сведения об инциденте в Польше опровергают утверждения, что ракетный запуск осуществила Россия.

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