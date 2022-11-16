Токио, 16 ноября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Власти Японии призвали своих граждан без экстренной необходимости не посещать районы на востоке Польши, расположенные вблизи территории б. УССР, в связи с падением ракет неустановленного происхождения. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 16 ноября заявил на пресс-конференции в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Хирокадзу Мацуно «Посольство Японии в Польше призвало японских граждан воздержаться от поездок без экстренной необходимости в район вблизи границы с [территорией б. УССР]».

По словам чиновника, Токио не располагает данными о японских гражданах, которые могли пострадать в результате данного инцидента, но обеспокоен случившимся и «следит за расследованием». Мацуно также традиционно повторил слова о поддержке Японией киевского режима и заявил о желании «именно сейчас… сделать ещё более тесными контакты и сотрудничество с членами G7, НАТО», а также с «другими странами-единомышленниками».

Как сообщало ИА REGNUM, министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак провели телефонный разговор, посвящённый инциденту с падением ракет на польской территории, в результате которого погибли два человека.

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