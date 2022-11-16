Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Падения удалось избежать президенту США Джозефу Байдену на лестнице благодаря поддержке индонезийского лидера Джоко Видодо. Трансляцию с места событий на острове Бали вели 16 ноября местные телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как можно увидеть на кадрах трансляции, Байден прибыл на мероприятие в рамках саммита G20 в мангровые заросли, где лидеры будут высаживать растения. Американский лидер вышел из автомобиля, коротко пообщался с Видодо, а затем довольно бодро начал подниматься по лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой.

На самой верхней ступени Байден неожиданно оступился, однако его коллега, президент Индонезии, поддержал американского лидера, и падения удалось избежать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден едва не упал на сцене, наступив на некий тёмный предмет, во время своего выступления в поддержку демократов в Нью-Йорке.