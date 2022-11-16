Брюссель, , 07:11 — REGNUM Самолет-разведчик НАТО якобы смог отследить траекторию полета ракеты, которая взорвалась на территории Польши, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Информация о радарах была предоставлена НАТО и Польше», — заявил он.

При этом источник не стал говорить, кем был запущен боеприпас и с какой стороны. Отмечалось, что в момент пуска ракеты самолет находился в воздушном пространстве у границы с Польшей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока Варшава не располагает сведениями, подтверждающими причастность какой-либо стороны к запуску ракеты на польскую территорию. Также президент США Джо Байден заявил, что имеющиеся данные опровергают причастность России к инциденту.