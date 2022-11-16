Якутск, 16 ноября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Количество городов Якутии, имеющих почётное звание города трудовой доблести, возросло до двух. Этот статус теперь имеет не только Алдан, но и Якутск, сообщил в своём телеграм-канале 15 ноября глава республики Айсен Николаев.

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Звание было присвоено указом президента России Владимира Путина.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый и трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в документе.

«Это звание присваивается городам, которые внесли своим трудовым героизмом и самоотверженностью неоценимый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. И наш Якутск, безусловно, заслуживает этого признания», — отметил глава республики.

Айсен Николаев подчеркнул, что гордится тем, что теперь уже два города республики имеют столь высокое звание.

Как сообщало ИА REGNUM, Алдан попал в список 12 городов России, которые отличились трудовой доблестью, 10 сентября 2021 года. Почётное звание ему присвоили за добычу золота, горного хрусталя и слюды.