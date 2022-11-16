Вашингтон, 16 ноября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак провели телефонный разговор, посвященный инциденту с падением ракет на польской территории, в результате которого погибли два человека. Об этом глава Пентагона написал в своем микроблоге.

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Остин заявил Блащаку о решимости Вашингтона защищать Варшаву и весь Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудив с ним происшествие с ракетами в Польше. Кроме того, глава Белого дома позвонил по поводу указанного вопроса польскому президенту Анджею Дуде.

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