Владивосток, 16 ноября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Инспекторы Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) 15 ноября посетили балкер Golden Flame (флаг Панамы) у причала морского торгового порта Восточный в бухте Врангеля в приморской Находке. Судно стоит под погрузкой угля с назначением на порты Южной Кореи. Профсоюзы выяснили, что у вьетнамских моряков нет коллективного договора Международной федерации транспортников, но, как того требует Конвенция о труде в морском судоходстве, есть страховые свидетельства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу РПСМ.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Балкеры под погрузкой

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По словам председателя ДВРО РПСМ Николая Суханова моряки не знают, на какую сумму они застрахованы в случае гибели.

«Капитан Golden Flame сказал, что экипаж застрахован в соответствии с требованиями вьетнамских законов. Всё бы ничего, но законодательство Вьетнама не применимо на судне, которое ходит под удобным флагом. Вьетнамский судовладелец, подняв на борту флаг Панамы и набрав вьетнамских моряков, явно пытается сэкономить на фонде заработной платы. Вместо того, чтобы платить матросу 1 класса 1800 долларов, согласно колдоговору МФТ, работодатель платит 925 долларов Так, базовая ставка матроса 1 класса составляет всего 425 долларов, заработная плата капитана — 2400 долларов, что тоже катастрофически мало для этой должности. Питание на судне организовано на 8 долларов в сутки на каждого члена экипажа», — пояснил Суханов.

Председатель профсоюза моряков отметил, что большую роль в борьбе с системой удобных флагов играет Международная федерация транспортных рабочих. Инспекторы на судах выявляют разные злоупотребления в отношении моряков: низкие зарплаты, плохие условия труда и быта на борту, многочасовая работа без достаточного отдыха, короткие увольнительные на берег или запрет схода на берега.

«Экипажу, нанятому под удобный флаг, нередко отказывается в основных правах человека. Так происходит потому, что дешевые регистры не обеспечивают соблюдение минимальных социальных норм. Если бы государство удобного флага следило за условиями труда моряков, судовладельцы скоро бы потеряли интерес к дешевым регистрам», — добавил Николай Суханов.

После общения с профсоюзами, вьетнамские моряки приняли активное участие в акции по борьбе с удобными флагам и попросили направить ханойской компании Asia Pacific Shipping Company Limited уведомление с предложением заключить коллективный договор МФТ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 иранских моряков, арестованных в Танзании, вернулись на родину благодаря усилиям министерства иностранных дел и посольства Исламской Республики Иран в Дар-эс-Саламе.