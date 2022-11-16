Петропавловск-Камчатский, 16 ноября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. На Камчатке задержан и помещён в изолятор 30-летний гид, который участвовал в смертельном восхождении на вулкан Ключевской, где погибли восемь туристов и ещё один гид. Об этом 15 ноября сообщили в краевом СУ СКР.

Wulkano.ru Вулкан Ключевской

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Следователи провели детальное восстановление произошедшей на вулкане трагедии. Выяснилось, что в туре участвовали 10 человек из семи регионов России. Их сопровождали два гида.

Когда группа спускалась по скалистой части вулкана на высоте около 4,5 тыс. метров восемь туристов и один гид сорвались с высоты. Пять человек погибли на месте. Ещё четыре скончались позже.

Задержанного гида подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске по делу о гибели девяти человек на Камчатке арестован директор турфирмы «Экстрим Тайм» Андрей Степанов. Позже он был этапирован в город Петропавловск-Камчатский для проведения дальнейших следственных действий.